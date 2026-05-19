В Уфе рассмотрят уголовное дело о вымогательстве и разбое

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело четырех местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет, обвиняемых в вымогательстве (ст. 163 УК РФ), грабеже (ст. 161 УК РФ), неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ст. 166 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК РФ).

По версии следствия, с октября 2024 года по апрель 2025 года шесть участников организованной группы в Уфе в разных составах вымогали деньги, похищали паспорта, а также угнали автомобиль, ворвались в чужую квартиру, ограбили восемь человек.

В одном случае в парке Первомайском они обвинили незнакомых людей в неправомерном поведении и в связи с этим потребовали у них деньги. Потерпевшие отдали им 32 тыс. руб.

Также фигурантам дела инкриминируются другие эпизоды нападения на граждан, вымогательства у них денег, в том числе с использованием малозначительных поводов и надуманных предлогов.

Материалы в отношении двух соучастников выделены в отдельное производство.

