Экс-зампреда ставропольского суда Михаила Хрипунова арестовали за взятки

Верховный суд России отправил под стражу бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова, которого следствие считает одним из ключевых фигурантов дела о коррупции в судебной системе Ставрополья, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Специальная судебная коллегия ВС удовлетворила ходатайство об аресте на два месяца и прямо указала, что не нашла признаков преследования за позицию, которую судья занимал при отправлении правосудия.

Еще в феврале 2026 года Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела сразу против нескольких отставных судей Ставропольского края, включая Михаила Хрипунова, а также против действующего судьи из других территорий. Тогда же в материалах дела впервые прозвучали квалификации по приготовлению к преступлению и по статьям о получении взятки в крупном и особо крупном размере. В марте Следственный комитет официально объявил о возбуждении дела уже против трех бывших судей из Ставропольского края.

По версии следствия, в 2023 году в схему были вовлечены бывший зампред Ставропольского краевого суда Михаил Хрипунов, бывший зампред Невинномысского горсуда Артем Сергеев и бывший судья Октябрьского райсуда Ставрополя Тимур Набоков. Коммерсантъ тогда сообщал, что фигурантам вменяют эпизоды, связанные с миллионами рублей: в материалах дела фигурировали предложения взяток в 1 млн и 3 млн руб. за судебные решения в интересах заинтересованных лиц. В публикациях также появлялись данные о том, что в июле 2024 года речь могла идти о передаче 500 тыс. руб. за сохранение решения суда без изменений.

Следствие использует формулировки о приготовлении к получению взятки, посредничестве и получении взяток, а значит, проверяет не только факт передачи денег, но и подготовку договоренностей, роль посредников и конкретные судебные решения, которые, по версии обвинения, могли стать предметом торга. На текущий момент арест Михаила Хрипунова стал новой процессуальной стадией уже публичного дела, которое разворачивается минимум с февраля. Верховный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Станислав Маслаков