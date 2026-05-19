Полиция провела масштабный рейд в вахтовых городках Усть-Луги
Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели масштабный рейд в строительных городках рядом с поселком Усть-Луга. Об этом 19 мая сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В районе портовой стройки расположены крупные кварталы модульных общежитий, где проживают тысячи вахтовых рабочих. В конце марта в одном из таких городков произошел конфликт между строителями и охранниками, который получил широкий резонанс. Его прокомментировали в МИД Казахстана.
Во время рейда полиция использовала квадрокоптер для контроля территории из-за ее значительных размеров.
Всего правоохранители проверили около тысячи иностранных граждан. В отделы полиции доставили 12 человек, а троим иностранцам вручили уведомления об аннулировании патентов на работу.
Кроме того, сотрудники проверили работодателей и объекты инфраструктуры. В рамках мероприятий проведено более десяти обысков, в ходе которых была изъята документация для проверки законности привлечения иностранной рабочей силы.
По итогам рейда также обнаружили 29 ножей.