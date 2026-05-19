В Самаре завершили дело о даче взятки финансовым директором организации

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении финансового директора организации, обвиняемой по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки, совершенная в особо крупном размере). Дело в ближайшее время направят в суд, сообщает СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, 10 ноября 2025 года обвиняемая была свидетелем по уголовному делу о мошенничестве. Она передала оперативному сотруднику, действующему в рамках оперативного эксперимента, более 770 тыс. руб. в качестве первой части взятки общей суммой в 2 млн руб. Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.

В отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество фигурантки на общую сумму более 60 млн руб.

Руфия Кутляева