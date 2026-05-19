Ректор ПНИПУ стал лидером среди руководителей пермских вузов по уровню зарплаты

Самым высокооплачиваемым руководителем вуза в Прикамье стал ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета Антон Петроченков. Как сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования РФ, в 2025 году его среднемесячный доход составил 997 тыс. руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Антон Петроченков

На втором месте по уровню доходов находится директор Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Олег Плехов, его среднемесячный заработок в прошлом году составлял 708 тыс. руб. Третье место занял ректор Пермского гуманитарно-педагогического университета Константин Егоров — размер его среднемесячного заработка в 2025 году составлял 566 тыс. руб.

Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Германов зарабатывал в 2025 году в среднем 502 тыс. руб. в месяц.