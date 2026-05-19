Суд продлил арест владельца взорвавшейся заправки в Пятигорске

Суд в Пятигорске продлил срок задержания и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для 38-летнего Давида Саградова, директора сети автозаправочных станций и бывшего депутата городской Думы Кисловодска, по делу о взрыве и пожаре на АЗС на улице Ермолова.

Инцидент произошел 16 мая 2026 года в субботу утром, когда при разгрузке автомобиля-газовоза и перекачке сжатого углекислого газа из газовоза в резервуар произошла разгерметизация рукава, что привело к утечке газа, хлопку и воспламенению газовоздушной смеси. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров, пламя поднималось на несколько десятков метров, а мощная взрывная волна выбила окна в близлежащих домах.

На место ЧП выехали 60 спасателей и 29 единиц техники МЧС, тушение пожара заняло 11 часов, после чего началась разборка завалов. В результате взрыва и пожара пострадали шесть человек, из них один получил тяжкий вред здоровью и находится в тяжелом состоянии в больнице, остальные госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о росте числа пострадавших с двух до шести человек, еще четыре человека доставили в медучреждения дополнительно к первым двум. Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что инцидент не связан с атакой беспилотников, а предварительная причина — нарушение техники безопасности.

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, за что грозит до шести лет лишения свободы. По версии следствия, причиной аварии стала разгерметизация шланга и эксплуатация на объекте некачественного газового оборудования, которое не отвечает установленным нормам безопасности. В офисах компании ООО «Русгаз» проводят следственные действия: сотрудники СК изымают разрешительные документы, проводят допросы свидетелей и выемки, также проверяют другие АЗС этой сети.

Давид Саградов уже был фигурантом уголовного дела в 2022–2023 годах, когда как депутат Думы Кисловодска и директор «Русгаз» обвинялся по части 2 статьи 171 УК РФ о незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. 38-летний предприниматель уже дал показания следователям, а следствие намерено ходатайствовать об его аресте. Следствие установило, что взрыв произошел именно при перекачке газа, запрошена необходимая документация, назначены экспертизы, ход следствия находится на контроле руководства следственного управления.

Станислав Маслаков