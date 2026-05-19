При стрельбе в Испании двое погибли и четверо пострадали

Два человека погибли и четверо — пострадали при стрельбе в Альмерии, Испания. Об этом пишет агентство EFE. По его данным, среди пострадавших — двое несовершеннолетних.

Источники сообщили EFE, что первые сообщения о стрельбе поступили около 23:15 по местному времени (около 22:15 мск). Инцидент произошел в районе Эль-Каналильо, недалеко от соседнего города Баланегра.

На место происшествия прибыли сотрудники Гражданской гвардии, в том числе группы быстрого реагирования. Раненым помощь оказали прибывшие медицинские бригады. По предварительным данным, стрелок — сбежавший заключенный. Некоторые из жертв были его родственниками. Мужчине удалось скрыться, его разыскивают.