Светомузыкальный фонтан запустили на Центральной площади Ижевска

На Центральной площади столицы Удмуртии начал работать светомузыкальный фонтан. Специалисты подготавливали сооружение к запуску в течение шести недель. Об этом сообщили в администрации Ижевска.

«Специалисты сняли около 100 консервационных крышек, которыми фонтан укрывали на зиму, промыли форсунки, вручную прочистили больше 60 насосов. Далее — мойка внутренней чаши и наполнение чистой водой»,— говорится в сообщении.

Все 28 композиций, от классики до современных хитов, исполняются исправно. Наблюдать работу водной программы можно ежедневно с 10:00 до 23:00. Музыкальный режим включается на два часа в день в 20:00. По понедельникам проводится плановая профилактика.