Kathimerini: Греция потребует от Украины вывезти морские дроны из Средиземного моря
Греция намерена направить Украине предупреждение, чтобы страна вывезла свои беспилотные катера из Средиземного моря. Об этом сообщило издание Kathimerini со ссылкой на греческих чиновников.
Решение приняли после того, как у западного греческого острова Лефкада обнаружили морской дрон. По данным Kathimerini, это был надводный БПЛА-камикадзе «Козак Мамай». В докладе премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису отмечалось, что найденный беспилотник — часть более масштабной операции. Киев предупреждал Афины, что морские дроны предназначены для борьбы с российским «теневым флотом».
8 мая Skai.gr писал, что в пещере возле мыса Дукато на юге острова Лефкада в Греции нашли еще один украинский беспилотник Magura V3. Он предназначен для разведки и нанесения ударов по надводным целям. Дрон был заминирован. Вооруженные силы Греции обезвредили на нем три детонатора.