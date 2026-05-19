На КАД досрочно открыли съезды с Московского шоссе и Витебского проспекта

На 65-м километре КАД завершились работы по замене деформационного шва, из-за которых ранее были полностью перекрыты съезды с Московского шоссе и Витебского проспекта на внутреннее кольцо. Об этом 19 мая сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

После окончания ремонта движение транспорта по обоим съездам восстановили в полном объеме.

Ограничения на участке действовали с 1 мая. Изначально завершить работы планировалось 20 мая, однако подрядчики справились раньше срока — движение открыли уже к пяти утра 19 мая.

Матвей Николаев

