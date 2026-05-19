Спровоцировавшего ДТП со школьным автобусом водителя посадили в Красноярском крае

Красноярский суд приговорил к шести годам колонии-поселения 33-летнего жителя Абакана, спровоцировавшего смертельное ДТП со школьным автобусом. Кроме того, его лишили водительских прав на два года и обязали выплатить родственникам погибшей 1,5 млн руб. компенсации.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации красноярского управления Следственного комитета, авария произошла 14 января 2026 года на 35-м км трассы «Саяны». Обвиняемый на кроссовере Ford Kuga, обгоняя попутную Toyota Auris, выехал на встречную полосу. По ней ехал школьный автобус, и водитель Ford стал перестраиваться на свою полосу, задев Toyota.

От удара Toyota отбросило на встречную полосу, где она столкнулась со школьным автобусом. В результате ДТП водитель японской иномарки погибла, виновник аварии скрылся.

Илья Николаев