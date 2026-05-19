Огонь уничтожил 230 рулонов сена и соломы в Вавожском районе Удмуртии

230 рулонов сена и соломы сгорело на территории колхоза в селе Водзимонье в Вавожском районе Удмуртии. Пожар произошел 17 мая в 18:15. Об этом сообщили в госкомитете республики по делам ГО и ЧС.

К прибытию пожарных подразделений пламя охватило 400 кв. м территории колхоза. Огнеборцы отстояли конюшню в 10 м от очага возгорания. Всего огонь уничтожил 50 рулонов соломы и 180 сена.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.