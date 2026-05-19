В Туве назвали новый орден в честь полководца Чингисхана

Верховный хурал Республики Тыва своим решением внес поправки в региональный закон о государственных наградах. Сессия республиканского парламента прошла 19 мая.

Согласно утвержденному законопроекту, в Туве учрежден орден Субедея. Он будет вручаться «за исключительные заслуги в защите Отечества, мужество и отвагу, проявленные при защите территориальной целостности и интересов России, а также за особые заслуги в области обеспечения безопасности». Этот орден станет второй по значимости наградой региона после ордена Республики Тыва.

«Вы все прекрасно понимаете, в связи с чем это делается. Сейчас идет СВО, и многие ребята достойно выполняют свой долг воинский. Бывает так, что они удостаиваются государственных наград, бывает так, что их заслуги иногда недооцениваются… Есть необходимость отмечать их заслуги и у себя на родине»,— пояснил полпред главы республики в парламенте Экер-оол Манчын.

Субедей — родившийся на территории Тувы один из сподвижников Чингисхана в его завоевательных походах в XIII веке. В том числе на Русь — в 1223 и 1236 годах. «Субедей Маадыр за 50 лет военной службы не потерпел ни одного поражения и ни разу не нарушил монгольской Ясы (свод законов средневекового Монгольского государства.— «Ъ»)»,— говорится в материалах Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при правительстве региона.

