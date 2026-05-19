Покоряя новые вершины

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

На всесезонном курорте Сбера «Манжерок» впервые прошел всероссийский забег по трейлраннингу. Участниками стали порядка 700 любителей бега по пересеченной местности из более чем 30 регионов России — от Калининграда до Камчатки. Им предстояло преодолеть дистанции от 5 до 43 км по склонам горы Синюха и окрестным хребтам.

Это спортивное событие в очередной раз доказало: летний сезон на Алтае — время для настоящих приключений и рекордов. В рамках двухдневного фестиваля «Спортмастер PRO Манжерок трейл» участники преодолели трассы общей протяженностью более 92 км. Для наглядности: это сопоставимо с высотой 900-этажного небоскреба, а суммарный набор высоты всеми участниками равен восхождению на четыре Эвереста подряд.

«Мы фактически создали уникальное пространство, где объединяются спорт, природа и современный подход. Наша команда подготовила четыре дистанции, от динамичного спринта до ультрамарафонской битвы с набором высоты более 2,6 км, — это наш вклад в развитие национальной школы трейла.

Курорт «Манжерок» становится точкой сборки новых традиций для сотен атлетов по всей стране»,— отметил генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Каждый маршрут был тщательно выверен: рельеф не испытывал бегунов на излом, а открывал им величие Алтая. Участники не просто боролись с хронометражем — они прожили горный трейл во всей его красе. Для юных спортсменов были предусмотрены детские забеги на 500 и 1000 метров.

Фестиваль вышел за рамки простого бега. В лекционной зоне ведущие тренеры страны и титулованные атлеты разобрали с гостями современные тренировочные протоколы, гипоксические практики и психологию преодоления. Здесь теория стала фундаментом для будущих побед.

Помимо гонки, «Манжерок» превратился в огромную экспо-зону и центр притяжения для всей активной России. Спортивный праздник объединил семьи, любителей и профессионалов.

«В этом году традиционный Майский трейл впервые прошел на нашем «Манжероке». Трассы произвели на нас огромное впечатление: маршруты проходили по склонам горы, с подъемами на обзорные точки и спусками к речкам, а почти треть дистанции — по вершинам с потрясающими панорамными видами.

Для нас, участников, это настоящий опыт. Тут можно потренировать подъемы и спуски, научиться не теряться в горах, прочувствовать настоящий таежный трейл и понять, готов ли ты к более сложным стартам. Я очень рада, что такие большие площадки, как “Манжерок”, помогают нам, поддерживают такие проекты и развивают этот вид спорта»,— подчеркнула участница Надежда Балдина.

По итогам забега определили самых быстрых спортсменов в абсолютном зачете. На дистанции 43 км лучшими стали Александр Калинин у мужчин и Оксана Куриленок у женщин. На 28 км — Иван Меньшиков и Виктория Шаталова. Трассу 16 км быстрее всех пробежали Игорь Старун и Галина Виноградова. А на дистанции 5 км победили Эмил Ойношев и София Шхалахова.

Организаторы уверены: «Спортмастер PRO Манжерок трейл» не станет разовой акцией. Этот старт, пропитанный ветром алтайских хребтов и волей семисот атлетов, положил начало великой весенней традиции всесезонного курорта «Манжерок» — событию, которое уже сейчас ждут по всей стране.

