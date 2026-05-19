Покоряя новые вершины
на курорте «Манжерок» впервые состоялся забег «Спортмастер PRO Манжерок трейл»
На всесезонном курорте Сбера «Манжерок» впервые прошел всероссийский забег по трейлраннингу. Участниками стали порядка 700 любителей бега по пересеченной местности из более чем 30 регионов России — от Калининграда до Камчатки. Им предстояло преодолеть дистанции от 5 до 43 км по склонам горы Синюха и окрестным хребтам.
Это спортивное событие в очередной раз доказало: летний сезон на Алтае — время для настоящих приключений и рекордов. В рамках двухдневного фестиваля «Спортмастер PRO Манжерок трейл» участники преодолели трассы общей протяженностью более 92 км. Для наглядности: это сопоставимо с высотой 900-этажного небоскреба, а суммарный набор высоты всеми участниками равен восхождению на четыре Эвереста подряд.
«Мы фактически создали уникальное пространство, где объединяются спорт, природа и современный подход. Наша команда подготовила четыре дистанции, от динамичного спринта до ультрамарафонской битвы с набором высоты более 2,6 км, — это наш вклад в развитие национальной школы трейла.
Курорт «Манжерок» становится точкой сборки новых традиций для сотен атлетов по всей стране»,— отметил генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.
Каждый маршрут был тщательно выверен: рельеф не испытывал бегунов на излом, а открывал им величие Алтая. Участники не просто боролись с хронометражем — они прожили горный трейл во всей его красе. Для юных спортсменов были предусмотрены детские забеги на 500 и 1000 метров.
Фестиваль вышел за рамки простого бега. В лекционной зоне ведущие тренеры страны и титулованные атлеты разобрали с гостями современные тренировочные протоколы, гипоксические практики и психологию преодоления. Здесь теория стала фундаментом для будущих побед.
Помимо гонки, «Манжерок» превратился в огромную экспо-зону и центр притяжения для всей активной России. Спортивный праздник объединил семьи, любителей и профессионалов.
«В этом году традиционный Майский трейл впервые прошел на нашем «Манжероке». Трассы произвели на нас огромное впечатление: маршруты проходили по склонам горы, с подъемами на обзорные точки и спусками к речкам, а почти треть дистанции — по вершинам с потрясающими панорамными видами.
Для нас, участников, это настоящий опыт. Тут можно потренировать подъемы и спуски, научиться не теряться в горах, прочувствовать настоящий таежный трейл и понять, готов ли ты к более сложным стартам. Я очень рада, что такие большие площадки, как “Манжерок”, помогают нам, поддерживают такие проекты и развивают этот вид спорта»,— подчеркнула участница Надежда Балдина.
По итогам забега определили самых быстрых спортсменов в абсолютном зачете. На дистанции 43 км лучшими стали Александр Калинин у мужчин и Оксана Куриленок у женщин. На 28 км — Иван Меньшиков и Виктория Шаталова. Трассу 16 км быстрее всех пробежали Игорь Старун и Галина Виноградова. А на дистанции 5 км победили Эмил Ойношев и София Шхалахова.
Организаторы уверены: «Спортмастер PRO Манжерок трейл» не станет разовой акцией. Этот старт, пропитанный ветром алтайских хребтов и волей семисот атлетов, положил начало великой весенней традиции всесезонного курорта «Манжерок» — событию, которое уже сейчас ждут по всей стране.
