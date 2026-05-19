«КазТрансОйл» в апреле нарастил поставки нефти в Усть-Лугу более чем вдвое

Компания «КазТрансОйл» в апреле 2026 года увеличила объемы транспортировки нефти в направлении Усть-Луги в 2,3 раза. Показатель вырос до 230 тыс. т. Об этом «Интерфаксу-Казахстан» сообщили в пресс-службе компании.

В марте в направлении Усть-Луги «КазТрансОйл» отгрузила 100 тыс. т нефти с месторождения Тенгиз. Всего в апреле компания поставила 477 тыс. т нефти. Кроме того, в апреле «КазТрансОйл» сохранила темпы транзита российской нефти в Китай на уровне 984 тыс. т нефти. Пресс-служба отметила, что за первый квартал казахстанская компания перевалила в систему КТК 1,33 млн т нефти.

АО «КазТрансОйл» — национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу. Компания обладает сетью нефтепроводов протяженностью 5,2 тыс. км. КТК — основной экспортный маршрут для нефти с Тенгизского месторождения, соединяющий его с Новороссийским портом.