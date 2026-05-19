Выдачи новых автокредитов в Новосибирской области в апреле выросли на 9%

В апреле банки выдали жителям Новосибирской области 1,48 тыс. автокредитов. По сравнению с предыдущим месяцем количество выдач выросло на 9%: в марте было оформлено 1,35 тыс. кредитов на покупку авто, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем выдач автокредитов в апреле составил 2,3 млрд руб. За месяц показатель вырос на 8%: в марте автокредитов было выдано на 2,1 млрд руб. Средний размер автокредита в апреле сократился на 1%, до 1,58 млн руб. Средний срок автокредита в апреле вырос с 73 до 74 месяцев.

«Из-за роста цен на автомобили все больше покупателей вынуждены прибегать к заемным средствам, тем более что дистрибьюторы активно субсидируют ставки по кредитам на новые машины, позволяя сформировать приемлемый размер ежемесячного платежа», — комментирует директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов.

Эксперты отмечают, что рост объемов кредитования в марте-апреле — локальное явление и обусловлен сезонным восстановлением спроса после традиционного посленовогоднего спада.

В Кемеровской области в апреле банками выдано 1,4 тыс. автокредитов (рост месяц к месяцу на 11%), Омской области — 1,049 тыс. (меньше на 1%), Красноярском крае — 1,043 тыс. (больше на 1%), Иркутской области — 913 (больше на 1%), Алтайском крае — 866 (больше на 14%).

Лолита Белова