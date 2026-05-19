Три рейса задержаны в нижегородском аэропорту на утро 19 мая

В аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова ночью 19 мая введены ограничения на полеты. Росавиация сообщила о них в 01:53.

По данным онлайн-табло аэропорта, на восемь утра задержаны три рейса на вылет: в Анталью, Москву и рейс в Минеральные Воды, перенесенный с 18 мая.

Как писал «Ъ-Приволжье», вчера ограничения в нижегородском аэропорту действовали около 11 часов. В итоге пять рейсов были отменены: четыре в Москву и один в Санкт-Петербург.

Галина Шамберина