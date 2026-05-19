Ревакцинация скота против пастереллеза в Горном Алтае начнется 25 мая

Ревакцинация поголовья сельскохозяйственных животных в рамках борьбы с пастереллезом в Республике Алтай начнется 25 мая. Об этом глава региона Андрей Турчак сообщил на заседании республиканского правительства 19 мая.

По его данным, партия вакцины поступит в Горный Алтай на этой неделе. «Прошу еще раз наших жителей ответственно отнестись к этим мероприятиям, оказывать полное содействие ветеринарной службе, чтобы не допустить таких ситуаций, какие были в Новосибирской губернии и в целом ряде других регионов»,— обратился глава республики к ее населению.

С начала года в регионе было вакцинировано и ревакцинировано 170 тыс. голов крупного рогатого скота и 230 тыс. голов мелкого рогатого скота. По словам господина Турчака, ревакцинация должна быть завершена до отгона животных на летние пастбища.

