С начала года в Прикамье выявили одну нелегальную финансовую организацию

В первом квартале 2026 года Банк России выявил в Пермском крае одну организацию с признаками нелегальной финансовой деятельности. Компания незаконно выдавала займы населению. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Пермскому краю.

«Услуги нелегальных кредиторов оборачиваются для потребителей завышенными процентами, огромными штрафами за просрочку платежей или потерей залогового имущества. Чтобы избежать мошенничества, необходимо проверить, легально ли работает финансовая компания и есть ли у нее разрешение регулятора»,— отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Информация обо всех участниках финансового рынка содержится на сайте Банка России. Также там публикуется список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.

В целом по стране в первом квартале 2026 года Банк России выявил 1400 нелегальных участников финансового рынка. Из них — 656 псевдоинвестиционных проектов, в том числе финансовых пирамид. Еще 472 являлись нелегальными кредиторами, а 257 — нелегальными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.