Петербург обновил температурный максимум мая
18 мая стало самым теплым днем с начала 2026 года в Санкт-Петербурге. Температура воздуха в городе поднялась до +24 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В Ленинградской области максимальная температура была зафиксирована в поселке Шугозеро Тихвинского района — там воздух прогрелся до +27,2 градуса. По словам синоптика, суточные температурные рекорды были обновлены и в ряде других регионов.
Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 мая в Петербурге ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Днем температура воздуха составит от +28 до +30 градусов, а на побережье Финского залива местами — до +24 градусов. Ветер прогнозируется восточный и юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.