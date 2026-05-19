Спрос на командировки в Петербург во время ПМЭФ сократился вдвое

Количество деловых поездок в Санкт-Петербург в период проведения Петербургского международного экономического форума сократилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip для бизнеса, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на деловые поездки в Петербург во время ПМЭФ упал в два раза

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Спрос на деловые поездки в Петербург во время ПМЭФ упал в два раза

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в 2026 году представители бизнеса стали значительно реже оформлять командировки в город на Неве. При этом средняя продолжительность поездок немного выросла: если год назад сотрудники проводили в Санкт-Петербурге в среднем 3,1 дня, то теперь — 3,2 дня.

Руководитель сервиса Степан Мастрюков отметил, что компании начали более тщательно подходить к формированию делегаций и отправляют на форум преимущественно ключевых сотрудников.

Согласно исследованию, средняя стоимость авиабилета в одну сторону снизилась более чем вдвое — с 29,7 тыс. до 14 тыс. рублей. Цена железнодорожных билетов практически не изменилась и сохранилась на уровне около 9 тысяч рублей.

Расходы на проживание также немного уменьшились: средняя стоимость ночи в отеле снизилась с 19 тысяч до 18,5 тысяч рублей.

Наибольшее число участников форума по-прежнему приезжает из Москвы — на столицу приходится более половины всех деловых поездок. Также заметная доля командировок оформляется из Новокузнецка и Белгорода.

Матвей Николаев