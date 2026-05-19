Для поддержки территориального отряда ПВО в Прикамье создадут некоммерческую организацию

На сайте правительства Пермского края опубликован проект постановления «О создании автономной некоммерческой организации “БАРС-Прикамье”». Как следует из проекта документа, учредителем АНО должен стать Пермский край.

Задачей АНО «БАРС-Прикамье» будет поддержка территориального подразделения отряда «БАРС» по созданию условий, направленных на повышение эффективности противовоздушной обороны на территории Пермского края. Предельная численность автономной организации составит 22 человека. Министерству территориальной безопасности поручено до 11 июня зарегистрировать некоммерческую организацию, а также разработать порядок предоставления субсидии из бюджета для ее поддержки.

Напомним, о создании территориального отряда по борьбе с беспилотниками «БАРС-Прикамье» глава региона Дмитрий Махонин сообщил 8 мая. Он отметил, что наряду со специализированными подразделениями ПВО стратегические предприятия региона уже защищают от налетов мобильные огневые группы.

В соцсетях господин Махонин отметил, что для службы в «БАРС-Прикамье» необходимо обратиться в военкомат по месту жительства и подписать срочный контракт с Минобороны РФ. После этого для бойцов будет организовано двухнедельное обучение.