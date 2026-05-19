После атаки БПЛА на Ярославль в городе перекрыли выезд в направлении Москвы

Ярославская область подверглась налету беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. Он добавил, что выезд из города в направлении Москвы закрыт.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной»,— написал господин Евраев.

Причину, по которой выезд из города перекрыт, губернатор не раскрыл. Водителей он призвал воздержаться от поездок в указанном направлении.