После атаки БПЛА на Ярославль в городе перекрыли выезд в направлении Москвы
Ярославская область подверглась налету беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. Он добавил, что выезд из города в направлении Москвы закрыт.
«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной»,— написал господин Евраев.
Причину, по которой выезд из города перекрыт, губернатор не раскрыл. Водителей он призвал воздержаться от поездок в указанном направлении.