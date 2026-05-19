В Омске на 34% выросло количество безработных к концу 2025 года

По итогам декабря прошлого года в Омске было зарегистрировано 1,67 тыс. безработных. В сравнении с декабрем 2024 года этот показатель вырос на 34,1%, следует из данных об основных экономических и социальных показателях Омска за 2025 год.

Согласно документу, по состоянию на начало прошлого года уровень безработных в городе находился на уровне 1,2 тыс. человек. Кроме того, в 2025 году в Омске уменьшилось количество незанятых трудовой деятельностью жителей. По состоянию на декабрь их было зарегистрировано 2,04 тыс., в том числе официально безработных. К тому же периоду годом ранее показатель достиг 2,19 тыс. человек.

В конце прошлого года в Омске потребность в сотрудниках, заявленная работодателями в службу занятости для замещения вакантных должностей, достигла около 23 тыс. человек (27,6% год к году).

Согласно данным Омскстата, общая численность безработных в Омской области за 2025 года составила 26,4 тыс. человек. Уровень безработицы достиг 2,9%.

