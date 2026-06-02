Наука для производства — основной принцип работы ученых СибГИУ

СибГИУ остается важным научным центром Кузбасса и России, где фундаментальные исследования сочетаются с прикладными разработками для промышленности, а научные проекты реализуются в сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными партнерами. Поэтому каждый год вуз активно участвует в работе международной выставки «Уголь и Майнинг» — нам есть что показать! Стенд вуза обычно располагается в центре экспозиции выставки, в павильоне № 4.

СибГИУ – первый вуз Кузбасса, обучающий по самым важным направлениям региональной экономики – горному делу и металлургии. Вуз и его кампус находятся в самом центре города

Фото: Предоставлено ФГБОУ ВО «СибГИУ»

Исследования ученых СибГИУ находят практическое применение в промышленности и высокотехнологичных отраслях — от металлургических агрегатов до приборов для космической техники. В юбилейном году получено 34 объекта интеллектуальной собственности: 14 патентов на изобретения, 20 баз данных и программ для ЭВМ, свидетельства об образовательной деятельности. Профессорско-преподавательским коллективом вуза подготовлено и издано 10 монографий, 13 учебников и пособий, более 1060 научных публикаций.

В СибГИУ обучаются более 200 иностранных студентов из Индии, Мали, Китая и других стран. Гудала Суреш из Индии, например, работает в вузе старшим научным сотрудником Управления научных исследований. Совершенствует русский язык, привыкает к Сибири и ее морозам.

Фото: Предоставлено ФГБОУ ВО «СибГИУ»

СибГИУ активно развивает международное исследовательское партнерство. В научных проектах университета участвуют молодые ученые из Индии, Китая, а также аспиранты из Казахстана, Эквадора и Мали. Совместный проект СибГИУ и Технологического университета имени Шарифа (Иран) по исследованию алюминиевых сплавов вошел в число 15 проектов, поддержанных Российским научным фондом и Национальным научным фондом Ирана в 2025 году.

В лаборатории электронной микроскопии проходят самые точные исследования ученых, идет обучение студентов.

Фото: Предоставлено ФГБОУ ВО «СибГИУ»

В этом году в номинации «Технические науки» ежегодного конкурса была отмечена работа коллектива авторов под руководством известного профессора В.Е. Громова «Плазменная наплавка быстрорежущей молибденовой стали: структура и свойства». На выставке инновационных технологий в Кемерове ученые и молодые исследователи представили свои разработки. Среди них: «Высокоэнтропийный сплав, полученный проволочно-дуговым аддитивным методом»; «Наплавочный материал, изготовленный методом наплавки порошковой проволоки под флюсом; «Технологии реверс-инжиниринга и аддитивного производства системы крепления протеза»; «VR-тренажер виртуальный: кислородно-конвертерный цех»; «Аппарат шламо-газоотделения и технологии его применения при бурении подземных дегазационных скважин».

Ирина Панченко, заведующая лабораторией электронной микроскопии и обработки изображений, доцент кафедры менеджмента качества и инноваций, старший научный сотрудник, кандидат технических наук, обладатель медали «За служение Кузбассу».

Фото: Предоставлено ФГБОУ ВО «СибГИУ»

Молодой ученый, заведующий лабораторией кафедры геотехнологии СибГИУ, Петр Корнеев защитил диссертацию по теме разработки и обоснования параметров горного инструмента для вращательного бурения шпуров в угольных шахтах. Исследование направлено на повышение эффективности и безопасности горных работ. В рамках реализации проектов Российского научного фонда кафедра геотехнологии занимается решением актуальной научной проблемы прогнозирования совместного влияния природных и техногенных полей напряжений на аномальные проявления геодинамических событий при подземной разработке угольных месторождений. Результаты исследования предлагается использовать для обоснования управляющих решений профилактических мероприятий, реализация которых обеспечит предотвращение опасных производственных ситуаций при подземной разработке угольных пластов.

Молодой ученый Роман Шевченко, руководитель Научно-образовательного центра «Цифровая металлургия».

Фото: Предоставлено ФГБОУ ВО «СибГИУ»

Для оптимизации энергопотребления работал Александр Грачев, кандидат технических наук, по теме диссертации «Повышение эффективности управления сетью энергопотребляющих узлов с помощью имитационного моделирования и нейронных сетей». Исследование посвящено применению цифровых технологий и искусственного интеллекта для оптимизации энергопотребления – одного из ключевых направлений сбережения в современной промышленности.

Денис Романов, старший научный сотрудник, доктор технических наук, доцент проводит занятие в лаборатории высокоточной микроскопии

Фото: Предоставлено ФГБОУ ВО «СибГИУ»

Премию за докторскую диссертацию заслужил Антон Юрьев, доктор технических наук, за работу «Изменение структуры и свойств дифференцированно закаленных рельсов при длительной эксплуатации».

В отчетном году учеными университета защищено несколько диссертаций, имеющих прикладной промышленный характер.

Одним из главных направлений научных разработок СибГИУ остается безопасность горных работ.В настоящее время ФГБОУ ВО «СибГИУ» успешно занимается научными изысканиями в области горного дела. Так, научно-исследовательский центр «Геомеханика» проводит актуальные для шахт филиала «Евразруда» ПАО «ЕВРАЗ» исследования процессов сдвижения горных пород и земной поверхности, деформирования зданий, сооружений и водных объектов на подрабатываемой территории.

В СибГИУ на новом высокоточном комплексе «робот-сварщик» обучают студентов. С помощью полностью программируемого робота можно проводить научно-исследовательские работы аспирантам и молодым ученым горных специальностей и металлургии

Фото: Предоставлено ФГБОУ ВО «СибГИУ»

Результаты работ по безопасной отработке слепых рудных залежей и разработке мер охраны объектов позволили обосновать размеры предохранительных целиков под охраняемые здания, сооружения и водные объекты Таштагольского и Шерегешского месторождений, что существенно сократило запасы целиков под охраняемыми объектами. Проведенные промышленные эксперименты и внедрение рекомендаций по безопасной эксплуатации промышленных сооружений на подработанной территории шахт с применением конструктивных мер защиты и извлечением запасов руды под шахтные стволы, здания и сооружения промплощадки Таштагольского рудника позволяют и в настоящее время эксплуатировать объекты шахты на подрабатываемой территории.

Сергей Сафонов, старший преподаватель кафедры теплоэнергетики и экологии у магнитного сепаратора.

Фото: Предоставлено ФГБОУ ВО «СибГИУ»

Научно-исследовательской лабораторией электронной микроскопии и обработки изображений в рамках госзадания проводится изучение фундаментальных основ создания экологичных материалов и покрытий для горно-угольных предприятий Кузбасса. Полученные многокомпонентные и/или высокоэнтропийные сплавы всесторонне исследованы методами современного физического материаловедения. При выполнении работы совершены комплексные исследования механических свойств, параметров структуры, фазового состава, дислокационной субструктуры полученных сплавов. Научные результаты интерпретированы на основе комплексных исследований, а также соотнесены с результатами предыдущих мировых исследований.

Елена Николаевна Темлянцева, заведующая кафедрой теплоэнергетики и экологии, кандидат технических наук, доцент ведет занятия со студентами старших курсов.

Фото: Предоставлено ФГБОУ ВО «СибГИУ»

Научные исследования и ожидаемые результаты являются актуальными для Кузбасса и других шахт Российской Федерации, так как соответствуют приоритетному направлению исследования в области горных наук, поддерживаемому Кемеровской областью, и направлению Стратегии научно-технического развития Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет» (СибГИУ)