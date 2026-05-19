Квота для участников СВО при трудоустройстве может быть установлена в Хакасии

В Республике Хакасия по примеру ряда российских регионов может быть введена квота для участников СВО при трудоустройстве. Соответствующий законопроект внес в верховный совет один из депутатов — Михаил Молчанов (ЛДПР).

Согласно документу, квота должна составить не менее 1% от среднесписочного состава работников компании с числом сотрудников не менее 100. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в республике насчитывается 227 работодателей, попадающих под действие нового закона.

«Неисполнение работодателем обязанности по выделению рабочего места в пределах квоты либо обязанности по выполнению выделенной квоты влечет административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Хакасия об административных правонарушениях»,— говорится в законопроекте.

