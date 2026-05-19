Вблизи Москвы сбит четвертый беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших в направлении города. Всего с начала ночи вблизи столицы уничтожено четыре БПЛА.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— указал Сергей Собянин. Других подробностей он не привел.

Примерно с 17:00 мск 18 мая в районе московского аэропорта Внуково продолжают действовать ограничения на использование воздушного пространства. В ночь на 19 мая аналогичные ограничения вводились в воздушном пространстве аэропорта Домодедово.