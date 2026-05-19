США приостанавливают работу совместной с Канадой оборонной структуры

Замглавы Пентагона США Элбридж Колби заявил о приостановке работы совместного с Канадой постоянного объединенного комитета по обороне. В соцсети X он сообщил, что Канада не смогла добиться существенного прогресса «в выполнении своих оборонных обязательств».

Господин Колби указал, что приостановка работы комитета необходима, чтобы пересмотреть, «какую пользу этот форум приносит общей североамериканской обороне». Он также заявил, что Соединенные Штаты «больше не могут избегать разрыва между риторикой и реальностью». Замглавы Пентагона сопроводил ссылкой на январское выступление премьер-министра Канады Марка Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он критиковал действия США.

Канадский телеканал CTV News обращает внимание, что совместный комитет по обороне был создан в 1940 году в соответствии с Огденсбургским соглашением с тогдашним президентом Франклином Рузвельтом для управления партнерством в области обороны между Канадой и Соединенными Штатами.

Опрошенные телеканалом эксперты не смогли дать однозначную оценку решению США. Сопредседатель Экспертной группы по канадско-американским отношениям Фен Ослер Хэмпсон связал это с тем, что правительство Канады ищет альтернативу американским поставщикам при закупках важных видов вооружений. В частности, речь идет об обсуждаемой более года и до сих пор не заключенной сделке по приобретению 88 истребителей F-35 у компании Lockheed Martin.

