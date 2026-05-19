Двое подростков совершили вооруженное нападение на прихожан главной мечети Сан-Диего

Двое вооруженных подростков пришли в крупнейшую мечеть в округе Сан-Диего в штате Калифорния и начали стрелять по прихожанам. Погибли трое мужчин. Напавшие на мечеть покончили с собой в автомобиле в нескольких кварталах от места преступления. Им было 17 и 18 лет.

Одним из убитых оказался охранник мечети. Он, по мнению полиции, «сыграл ключевую роль» в противодействии стрелявшим подросткам, сообщает CBS News. Инцидент расследуется как преступление на почве ненависти.

Начальник полиции Сан-Диего Скотт Валь на пресс-конференции заявил, что незадолго до нападения в полицию обратилась мать одного из подростков, сообщив об исчезновении сына, а также нескольких единиц оружия и ее автомобиля.

На произошедшее отреагировал президент США Дональд Трамп, назвав стрельбу «ужасной ситуацией». Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выразил соболезнования семьям погибших. «Верующие во всем мире не должны бояться за свою жизнь. Ненависти нет места в Калифорнии, и мы не потерпим актов террора или запугивания в отношении религиозных общин»,— добавил он.

