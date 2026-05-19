АвтоВАЗ начал отгрузку новых легких коммерческих автомобилей SKM M7

АвтоВАЗ начал отгрузку в дилерскую сеть новых легких коммерческих автомобилей SKM M7, сборка которых ведется в Тольятти методом крупноузловой сборки. По данным компании, к моменту старта поставок получено более 100 подтвержденных заказов на эту модель.

Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин отметил востребованность SKM M7 благодаря вместимости, адаптации к российским дорогам и комплектации. Автомобиль предлагается в двух версиях: грузовой фургон с полезной нагрузкой 715 кг и пассажирский минивэн на семь мест.

Обе модификации оснащаются 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 137 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Базовая комплектация включает кондиционер, парктроник, камеру заднего вида, мультимедийную систему с цифровой панелью приборов и модуль «Эра-Глонасс».

Производство SKM M7 на площадке АО «ВИС-Авто» в Тольятти стартовало в марте текущего года. Детали двигателя и шасси поступают отдельно, а сборка ведется на базе окрашенных и остекленных кузовов. Выпуск ведется параллельно с коммерческими версиями Lada Granta и Niva.

Андрей Сазонов