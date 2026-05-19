«МегаФон» и «Бюро 1440» показали мобильный комплекс спутниковой связи

«МегаФон» разработал переносной комплекс оборудования для развертывания частной сети стандартов 5G и 4G, рассказали “Ъ” в компании. Абонентский терминал «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») передает сигнал с низкоорбитальных спутников компании на комплекс оператора, объясняют в «МегаФоне».

«В основе комплекса „МегаФона" лежит портативная базовая станция и оборудование для создания канала спутниковой связи, которым может выступать универсальный абонентский терминал „Бюро 1440". Станция в комплекте со спутниковым оборудованием обеспечивает доступ в интернет и корпоративную сеть, а также поддерживает транкинговую связь, Wi-Fi, мобильную передачу данных private LTE и private 5G и видеонаблюдение», — говорят в пресс-службе оператора. По словам представителя компании, решение автономно работает до четырех часов и «обеспечивает устойчивое покрытие в радиусе до трех километров при прямой видимости даже в движении, а скорость передачи данных достигает 150 Мбит/с при скачивании и до 50 Мбит/с при загрузке в сеть». При этом портативная базовая станция, оснащенная спутниковым терминалом, может размещаться на транспортных средствах или на открытой местности, добавляют в «МегаФоне».

«Уже до конца года в пилотном режиме первые абоненты получат доступ к сервису – прежде всего с использованием абонентских терминалов разработки „Бюро 1440"», — приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора «Бюро 1440» Дмитрия Агафонова.

В марте 2026 года «Бюро 1440» вывело первые 16 серийных низкоорбитальных спутников ШПД-доступа в интернет на орбиту.

