На камчатском вулкане Безымянный произошло мощное извержение

В 6:20 по местному времени 19 мая (21:20 мск 18 мая) на вулкане Безымянный в Камчатском крае зарегистрирован выброс пепла на высоту до 10 км над уровнем моря, сообщили «Ъ» в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения ( KVERT). Геофизическая служба РАН сообщала, что в 6:26 по местному времени столб пепла достиг высоты 13 км над уровнем моря.

По данным KVERT, по восточному склону вулкана сходят пирокластические потоки — лавина из раскаленных газов, пепла и обломков горных пород. Облако пепла распространилось на 25 км от Безымянного.

Высота вулкана Безымянный — 2 882 м над уровнем моря. Он расположен на востоке полуострова в 338 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший населенный пункт к нему находится в 40 км — поселок Ключи. МЧС рекомендовало не приближаться к вулкану ближе чем на 10 км.

До 1955 года Безымянный считался потухшим, но в октябре того года началось его извержение. 30 марта 1956-го на вулкане произошел взрыв, высота пепловых выбросов составляла около 40 км.

