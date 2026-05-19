Власти Катара опровергли сообщения о загрязнении побережья страны нефтепродуктами

Министерство окружающей среды и изменения климата опровергло сообщения о том, что разлив нефтепродуктов в Персидском заливе достиг побережья страны.

«Распространяемая информация о том, что нефтепродукты достигли побережья страны, не соответствует действительности»,— сообщила пресс-служба ведомства. Там уточнили, что власти Катара продолжают мониторинг для обеспечения безопасности морской среды.

8 мая Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что у иранского острова Харк в Персидском заливе произошел разлив нефтепродуктов. Как уточняло агентство, площадь нефтяного пятна составляла 95 кв. км.