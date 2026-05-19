Губернатор Тверской области сообщил об атаке БПЛА на город-спутник АЭС

В городе Удомля Тверской области сбит беспилотник, сообщил губернатор Виталий Королев. Обломки БПЛА попали в крышу девятиэтажного здания. Удомля — город-спутник Калининской атомной электростанции.

Пострадавших при отражении атаки БПЛА нет, уточнил господин Королев. В многоэтажном доме повреждено остекление балконов четырех квартир. Эвакуация жителей не потребовалась, добавил губернатор.

Пресс-служба Калининской АЭС сообщила, что атомная электростанция работает в штатном режиме. Там уточнили, что в работе находятся три энергоблока, на еще одном продолжается плановый ремонт. Радиационный фон в районе станции соответствует норме.