Один человек погиб и двое ранены при ударе по Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по частному дому в селе Марково Глушковского района. Погибла 68-летняя женщина. Еще два человека ранены.

Как уточнил глава региона, в момент удара погибшая и пострадавшие находились в огороде возле дома. «У 57-летней женщины — проникающее ранение груди, живота. У ее 62-летнего мужа — осколочное ранение головы»,— добавил он. Раненые госпитализированы в тяжелом состоянии.