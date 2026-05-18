Суд удовлетворил иск на 207,7 млн рублей к экс-судье Арбитража Татарстана

Советский районный суд Казани удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры Татарстана к бывшему судье Арбитражного суда республики Аделю Минапову и его родственникам. В доход государства постановили обратить деньги и имущество на 207 млн руб., сообщает «Реальное время».

Прокуратура заявляла, что часть недвижимости и автомобилей была приобретена на неподтвержденные доходы и оформлена на родственников экс-судьи. По версии надзорного ведомства, официальные доходы семьи не соответствовали уровню расходов.

Представители ответчиков просили отказать в удовлетворении требований и провести дополнительные экспертизы.

