Еще 352 млн хотят выделить на реконструкцию Саратовского театра оперы и балета

Правительство Саратовской области предложило выделить 351,9 млн руб. на возобновление реконструкции театра оперы и балета. Соответствующие поправки в бюджет депутаты облдумы планируют рассмотреть на этой неделе.

Дополнительно 794,4 млн руб. предполагается потратить на приобретение земли и объектов под реконструкцию линейной инфраструктуры: сетей, дорог, трамвайных путей.

В региональном правительстве отмечают, что позже эти затраты компенсируют из федерального бюджета. Средства удалось привлечь благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Общая стоимость проекта оценивается в 3 млрд руб. Завершить работы планируется до 2028 года.

Нина Шевченко