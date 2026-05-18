Еще 352 млн хотят выделить на реконструкцию Саратовского театра оперы и балета
Правительство Саратовской области предложило выделить 351,9 млн руб. на возобновление реконструкции театра оперы и балета. Соответствующие поправки в бюджет депутаты облдумы планируют рассмотреть на этой неделе.
Дополнительно 794,4 млн руб. предполагается потратить на приобретение земли и объектов под реконструкцию линейной инфраструктуры: сетей, дорог, трамвайных путей.
В региональном правительстве отмечают, что позже эти затраты компенсируют из федерального бюджета. Средства удалось привлечь благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Общая стоимость проекта оценивается в 3 млрд руб. Завершить работы планируется до 2028 года.