Умер основатель буддийской школы Алмазного пути Оле Нидал

Умер Оле Нидал — основатель буддийской школы Алмазного пути традиции Карма Кагью, лама Оле Нидал. Ему было 85 лет. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу совета объединения традиционных буддийских общин Москвы Олега Вавилова.

«Умер лама Оле Нидал — основатель буддийской школы Алмазного пути традиции Карма Кагью, общины которой есть в разных странах мира, в том числе в России... В последние годы он проживал в Швейцарии»,— сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас российская ассоциация буддистов Алмазного пути насчитывает более 80 центров — это крупнейшая по количеству центров буддийская община в стране.

Оле Нидал родился в марте 1941 года в Дании. С 1960 по 1969 год обучался в университете Копенгагена, а несколько семестров — в Тюбингене и Мюнхене в Германии. Своего первого буддийского учителя господин Нидал встретил в Непале в 1968 году. Туда он приехал после свадьбы вместе с женой.

Первый центр общины Алмазного пути Оле Нидал и Ханной Нидал основали в Копенгагене в 1972 году. Согласно информации на сайте организации, под эгидой ассоциации проходят лекции, медитационные курсы, творческие мастер-классы, художественные выставки, фестивали, кинопоказы и другие мероприятия.