Пензенца заподозрили в финансовой помощи запрещенному в России движению

49-летнего пензенца подозревают в содействии терроризму (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пензенской области.

Фото: Нина Шевченко

По версии следствия, он финансировал проукраинское движение, которое признанно экстремистским в РФ. Подозреваемый неоднократно осуществлял переводы, зная, что организация запрещена.

В ведомстве уточнили, что сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Силовики документируют возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Нина Шевченко