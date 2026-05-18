США одобрили предоставление Индии услуг по обслуживанию вертолетов Apache

Госдепартамент США одобрил возможное предоставление Индии услуг по техобслуживанию вертолетов Apache и оборудования на сумму $198,2 млн. Заявление ведомства приводит Reuters.

Главными поставщиками станут компании Boeing и Lockheed Martin. Услуги запросила Индия. Кроме того, республика запросила у США услуги по поддержанию эксплуатации гаубиц M777A2 на сумму около $230 млн.

США также одобрили предоставление услуг по модернизации вертолетов Apache Южной Корее. Стоимость услуг оценивается в $1,2 млрд.