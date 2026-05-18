В Волгограде решили, кто спроектирует трамвайную ветку к ТРЦ «Акварель»

Волгоград определил проектировщика для новой трамвайной ветки к ТРЦ «Акварель». Победитель электронного конкурса выполнит инженерные изыскания и подготовит документацию за 69,5 млн руб. Название компании станет известно после подписания контакта.

Конкурс объявили в апреле. Из восьми заявок допустили четыре, остальные отклонили.

Решение о продлении линии губернатор Андрей Бочаров анонсировал в сентябре 2023 года. В техзадании указан 4-километровый маршрут от кольца на ул. Электролесовской вдоль ул. Автомобилистов и Университетского проспекта с возвращением к кольцу по ул. Загорулько.

На ветке должны установить современные остановки и шумозащитное покрытие у жилых домов. Сдать работы требуется к 1 октября 2027 года.

