Умер озвучивший Йоду и Гэндальфа в играх актер Том Кэйн

Американский актер озвучивания Том Кэйн умер 18 мая в возрасте 64 лет. Об этом сообщило его агентство Galactic Productions. Господин Кэйн озвучивал Йоду в мультсериале «Звездные войны: Войны клонов».

Том Кэйн умер от осложнений после инсульта в больнице в Канзас-Сити, следует из сообщения Galactic Productions в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). Он перенес инсульт в 2020 году, после чего не мог говорить и писать.

Господин Кэйн родился в 1962 году в Оверленд-Парке в Канзасе. Озвучиванием начал заниматься в 15 лет. В 1984 году начал работать в киностудии Lucasfilm, где озвучивал персонажей видеоигр. Йоду он впервые озвучил в игре, вышедшей в 1999 году. Затем — в мультсериале «Звездные войны: Войны клонов» 2003 года и одноименном мультфильме 2008-го. Кроме того, Том Кэйн занимался озвучиванием видеоигр — более 100 проектов. В разных играх он озвучивал персонажей вселенной «Звездных войн», Гэндальфа, Индиану Джонса и тд. Актер также озвучивал одного из персонажей мультсериала «Суперкрошки» и был диктором на нескольких церемониях вручения премии «Оскар».