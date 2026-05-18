Дожди с грозами ожидаются в Астраханской области 19 мая
Облачная погода с прояснениями прогнозируется 19 мая в Астраханской области. По данным регионального ЦГМС, завтра ожидаются кратковременные дожди с грозами, ночью в отдельных районах возможны ливни.
Ветер обещают восточный со скоростью 7–12 м/с, при грозе порывы могут усиливаться до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19°C, днем — +24…+29°C.
В Астрахани будет облачно, возможны кратковременные дожди, днем может быть гроза. Температура ночью составит +16…+18 °C, днем потеплеет до +24…+26 °C.
В большинстве южных районов области и в самом облцентре сохраняется пожароопасность четвертого и пятого классов. На остальной территории региона — пожароопасность третьего класса.