Кандидатов — хоть выбирай

В Самаре на заседании регионального организационного комитета «Единой России» под председательством губернатора Самарской области, секретаря реготделения партии Вячеслава Федорищева утвердили списки кандидатов, которые будут включены в электронные бюллетени праймериз для последующего выдвижения в депутаты Госдумы РФ девятого созыва и Самарской губернской думы восьмого созыва. Прием документов завершился 14 мая. Предварительное голосование пройдет в электронном формате 25-31 мая. На праймериз к выборам в областной парламент из 419 кандидатов зарегистрировались 349 человек, в том числе действующий депутат Госдумы Владимир Кошелев и бывший мэр Самары Олег Фурсов, что, по словам политологов, является «важным приобретением».

Списки кандидатов предварительного голосования перед осенними выборами депутатов Государственной думы РФ и Самарской губернской думы сформированы и утверждены 15 мая. Согласно данным на сайте предварительного голосования «Единой России» к выборам депутатов Самарской губернской думы, в Волжском одномандатном избирательном округе № 1 и в Самарском одномандатном округе № 2 на праймериз зарегистрировались среди прочих действующие депутаты областной думы Светлана Бескоровайная и Роман Балтер.

Железнодорожный округ № 3 на предварительном голосовании представляют, в том числе, депутат и бывший председатель думы Самары Алексей Дегтев и бывший мэр Самары, действующий советник главы Ингушетии, первый зампред республиканского правительства Олег Фурсов. В региональном парламенте этот округ сейчас представляет Максим Федоров от КПРФ.

В Куйбышевском округе № 4, где депутатом два последних созыва является единоросс Николай Панченко, в праймериз участвуют депутат думы Самары Максим Максимов, военнослужащий Андрей Карпов, учитель начальных классов Ирина Кузьмина, пенсионер Александр Молодыко и др.

В Новокуйбышевском одномандатном избирательном округе № 5 среди кандидатов — бывший председатель новокуйбышевской думы Юрий Ферапонтов, замглавы администрации Новокуйбышевска по социальным вопросам Елена Пахомова, специалист по связям с общественностью Центра содействия самоуправлению районов Екатерина Крузина и др. На прошлых выборах в этом округе победил Алексей Лескин от КПРФ, который в этот раз намерен участвовать в выборах в Госдуму. В Центральном избирательном округе № 6, который в Самарской губернской думе представляет Максим Гусейнов («Справедливая Россия), на предварительное голосование выдвинулись военнослужащий Анатолий Сельмаков, секретарь руководителя Спортивной технической школы Регина Свечкарева, звукооператор Многофункционального культурного центра Илья Захаров и др.

В Тольяттинском одномандатном избирательном округе № 7 зарегистрирован действующий депутат губдумы Денис Волков, военнослужащий Артем Кондратенко, исполнительный директор ООО «Ареада» Виктория Другова. В Ставропольском округе № 8 на праймериз вышли действующий депутат и руководитель фракции «ЕР» Екатерина Кузьмичева, тренер-преподаватель Алексей Мишанин, директор ООО «ВолгаПроСтрой» Михаил Панченко.

Татищевский округ № 9 на предварительном голосовании представляют депутат думы Тольятти, генеральный директор АО «Производственное объединение коммунального хозяйства г.о. Тольятти» Алексей Бузинный, директор ООО «Стрижи» Кирилл Мезин и др. Депутатом губдумы от этого округа является Геннадий Говорков от КПРФ.

В Автозаводском избирательном округе № 10 в праймериз участвуют сразу три сотрудника АвтоВАЗа: Артем Манюхин, Алексей Моторин и Андрей Чернышков и другие кандидаты. Действующий депутат Елена Сазонова выдвинулась по общеобластному избирательному округу (Автозаводская территориальная группа № 10). Безымянский округ № 11 на праймериз вновь представляет Вячеслав Дормидонтов, его соперниками являются генеральный директор предприятия ВПК АО «Авиаагрегат» («Ростех»), депутат губдумы шестого созыва Андрей Мастерков, директор ООО «Август» Олег Кобелянов и др. В Кировском округе № 12 выдвинулся действующий депутат Александр Милеев, который заодно зарегистрирован в качестве кандидата праймериз к выборам в Госдуму РФ, где с ним соперничает Герой России и ведущий инженер ПАО «Уралкалий» Денис Портнягин.

Красноглинский округ № 13 представляют помощница депутата Госдумы, первого зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева Ирина Шведова, военный пенсионер Дмитрий Балькин, учитель школы № 27 Мария Григорьева и др. Анна Дубасова, которая получила мандат на прошлых выборах, выдвинулась по Красноглинской территориальной группе № 13. В Сергиевском одномандатном избирательном округе № 14 (округ Елены Сазоновой) кандидатом стал замглавы администрации губернатора Самарской области Михаил Белоусов. Среди других кандидатов: военнослужащий Владимир Борисов, директор Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Сергиевский» Татьяна Глушкова, директор Дома молодежи Владимир Ряснянский и др. Похвистневский округ № 15 и Комсомольский округ №16 среди прочих вновь представляют Владимир Субботин и Владимир Дуцев.

В Жигулевском округ № 17 зарегистрированы участник СВО Иван Левагин, специалист по социальной работе Ольга Кударенко, директор жигулевского ООО «Гарантия» Константин Исаев и др.

Сызранский одномандатный избирательный округ № 18 и Приволжский одномандатный избирательный округ № 19 вновь представляют Сергей Гринько и Андрей Мурзов. Чапаевский округ № 20, где депутат Елена Сазонова, на этот раз представляют вице-президент корпорации «РосРегион Развитие» Константин Доладов, директор ООО «Тлт-Минерал» Вадим Искра, специалист по физической культуре и спорту Валерий Назаров и др. В Солнечном округе № 21 кандидатами являются действующий депутат Виктор Воропаев, предприниматель Мария Горбунова, директор школы Оксана Дементьева и др.

В Промышленном округе № 22, где депутат Михаил Усов (КПРФ), кандадидами зарегистрированы депутат самарской гордумы Иван Хоменко, директор Дома культуры Надежда Ефименко, специалист ООО «Континент-Самара» Никита Нестеров и др. Депутат в Советском округе № 23 Вера Попова на этот раз выдвинулась по Самарской территориальной группе № 2. Кинельский округ № 24, где депутатом является бывший лидер фракции «ЕР» Александр Живайкин, представляют помощник Вячеслава Федорищева, участник СВО и боец ММА Рамис Терегулов. До этого он был зарегистрирован кандидатом в Красноглинской территориальной группе № 13, которую сейчас на праймериз представляет, в том числе, Владимир Кошелев. Александр Живайкин в этот раз зарегистрирован кандидатом в Кинельской территориальной группе № 24. Отрадненский округ № 25 в этот раз снова представляет Николай Сомов. Кроме того, в предварительном голосовании к выборам в Самарскую губернскую думу в Отрадненском округе № 25 участвует генерал Андрей Колотовкин, до марта 2024 года командовавший общевойсковым объединением Центрального военного округа.

Доктор социологических наук Владимир Звоновский отметил, что в этот раз предварительное голосование выглядит «на удивление демократическим». «Зарегистрировались буквально все, кто хотел. Посмотрим, выльется ли это в реальную борьбу». Участие Владимира Кошелева и Олега Фурсова в праймериз Владимир Звоновский назвал «важным приобретением», поскольку практически «всех остальных кандидатов сторонники партии не знают».

Сабрина Самедова