«Зенит» вернулся в Петербург с чемпионским трофеем РПЛ

Футболисты и тренерский штаб «Зенита» прибыли в Санкт-Петербург из Ростова-на-Дону. Команда Санкт-Петербурга 17 мая в решающем матче 30-го тура обыграла «Ростов» со счетом 1:0 и завоевала 11-й в истории клуба чемпионский титул.

Единственный гол в матче забил нападающий сине-бело-голубых

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Как летел кубок? Он ходил по рукам, передавался из рук в руки. Кубок летел непристегнутым, но при этом не пострадал»,— сообщили в Telegram-канале футбольного клуба.

Единственный гол в матче забил нападающий сине-бело-голубых. По общему числу титулов петербургский клуб является рекордсменом страны.

Кирилл Конторщиков