Пекло ожидает саратовцев днем 19 мая

Переменная облачность ожидается в Саратове в ночь с 18 на 19 мая. При этом осадков не предвидится.

По данным Гидрометцентра, ветер будет восточный и северо-восточный. Его скорость составит 5-10 м/с, а порывы могут достигать до 14 м/с.

Ночью ожидается теплая погода: температура воздуха будет держаться на уровне +17...+19°C. Днем прогнозируют жару до +30...+32°C.

В мэрии предупредили, что в период с 19 по 25 мая в регионе установлена пожароопасность четвертого класса.

