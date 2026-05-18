Пекло ожидает саратовцев днем 19 мая
Переменная облачность ожидается в Саратове в ночь с 18 на 19 мая. При этом осадков не предвидится.
По данным Гидрометцентра, ветер будет восточный и северо-восточный. Его скорость составит 5-10 м/с, а порывы могут достигать до 14 м/с.
Ночью ожидается теплая погода: температура воздуха будет держаться на уровне +17...+19°C. Днем прогнозируют жару до +30...+32°C.
В мэрии предупредили, что в период с 19 по 25 мая в регионе установлена пожароопасность четвертого класса.