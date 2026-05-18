В Петербурге ККИ освободил 77 незаконно занятых помещений

омитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга с начала года добился освобождения 77 нежилых помещений общей площадью свыше 7 тыс. кв. м, использовавшихся без законных оснований. Большинство пользователей освободили помещения добровольно после получения предписаний. В 13 случаях применялись принудительные меры, сообщили в комитете.

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Среди освобожденных объектов — 27 помещений, которые использовались после окончания срока аренды, и 50 — занятых без оформления договоров. Ранее в них располагались магазины, ателье, пункты выдачи заказов, мини-отели, жилые и хозяйственные помещения. Все освобожденные площади опечатаны и переданы в районные жилищные агентства на ответственное хранение.

Кирилл Конторщиков