Социальный фонд в потерпевшие не стремился

В Нижегородском райсуде допросили представителя Фонда социального страхования (ФСС, ныне это Социальный фонд России) в качестве потерпевшего по уголовному делу Дмитрия Картушина. По версии следствия, в 2015 году при исполнении госконтракта с ФСС стоимостью 220 млн руб. компания «Гео-Гид» нижегородского предпринимателя похитила более 138 млн за счет завышенной стоимости услуг. Дмитрий Картушин с обвинением не согласен. Юрист ФСС Антон Акатьев на допросе у следователя согласился с его данными, что материальный ущерб от хищения причинен. Однако в суде представитель потерпевшего сообщил, что ФСС не обращался с заявлением в правоохранительные органы, работы у «Гео-Гид» были приняты и оплачены, а инициаторов уголовного дела потерпевший не знает.

Гендиректор компании «Гео-Гид» Дмитрий Картушин во время заседания суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Гендиректор компании «Гео-Гид» Дмитрий Картушин во время заседания суда

В суде Нижегородского района продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении учредителя ООО «Гео-Гид» Дмитрия Картушина, обвиненного в особо крупном мошенничестве и легализации похищенного. По версии следствия, подрядчик, заключивший в конце 2014 года госконтракт с ФСС России на проведение технико-экономического аудита объектов недвижимости ФСС за счет завышенной стоимости похитил более 138 млн руб. При этом договорная стоимость услуг по обследованию и описанию зданий и сооружений ФСС в регионах составила 220 млн руб.

Дмитрий Картушин вину не признал и считает, что уголовное преследование спустя десять лет после исполнения госконтракта организовали его бывшие партнеры, бенефициары ООО «Призма», с которыми у него давний конфликт.

В очередном заседании был допрошен представитель Соцфонда Антон Акатьев, работающий в нем с 2010 года. Он рассказал, что конкурсная комиссия ФСС выбрала «Гео-Гид» как единственного поставщика, потому что заявка второго участника ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» не соответствовала условиям закупки и требованиям 44-ФЗ, поэтому была отклонена. Все выполненные по техаудиту работы ФСС принял и оплатил, хотя по исполнению второго этапа возникли замечания к работе «Гео-Гида», но подрядчик их впоследствии устранил.

По словам Антона Акатьева, Соцфонд не обращался в правоохранительные органы с заявлением о хищении средств по госконтракту 2014 года, а узнал об уголовном деле только летом 2025 года из обращения следователя МВД.

Заявление о мошенничестве в отношении государственной структуры написал руководитель юротдела ООО «Призма». Однако представитель потерпевшего сообщил, что не знает эту организацию и ее бенефициаров Григория Леонтьева и Андрея Лучникова.

По словам Антона Акатьева, начальная максимальная цена контракта в 220 млн руб. определялась профильным отделом на основании анализа коммерческих предложений потенциальных участников закупки. Однако достоверно он не смог пояснить, как именно проходила эта процедура в 2014 году.

В материалах уголовного дела оказались предоставленные заявителем фотокопии трех писем с предложениями от саратовского филиала «Нижтехинвентаризации», петербургского филиала ООО «Гео-Гид» и ОАО «Инженерного центра "Поволжье"».

Однако представитель потерпевшего не смог достоверно подтвердить, что эти письма действительно поступали в ФСС и использовались для определения начальной цены контракта. Подсудимый Дмитрий Картушин ранее назвал эти фотокопии сфальсифицированными и подложными документами.

Тем не менее признанный потерпевшим Соцфонд России заявил по уголовному делу гражданский иск о взыскании ущерба. Из оглашенных в суде показаний Антона Акатьева на предварительном следствии выходило, что потерпевший признал наличие ущерба бюджету. При этом юрист потерпевшего допустил, что на допросе следователь знакомил его с альтернативным заключением экспертизы, которая определила стоимость работ по госконтракту в 81,4 млн руб. по коммерческим предложениям четырех организаций.

В конце допроса представитель потерпевшего подтвердил, что его вывод о причинении ущерба ФСС основан исключительно на материалах уголовного дела.

Кроме данных следствия другой информации о том, что работников ФСС России обманули и похитили большую часть денег по госконтракту, у потерпевшего не было. По версии следствия, смошенничать подрядчику помогли «неустановленные должностные лица» из ФСС. Однако Антон Акатьев на допросе сообщил, что ему ничего неизвестно о каком-либо преступном сговоре с сотрудниками ФСС по хищению денег.

На следующем заседании участники процесса планируют допросить свидетелем Григория Леонтьева как одного из инициаторов уголовного дела по старому госконтракту.

Иван Сергеев