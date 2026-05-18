Смета в конце тоннеля

Правительство Нижегородской области с 1 июля увеличит компенсацию выпадающих доходов метрополитена за перевозку льготных категорий граждан, сообщил директор предприятия Олег Яушев. Мэрия Нижнего Новгорода давно добивается пересмотра ставки, которая сейчас составляет 30 руб. за одного пассажира, тогда как себестоимость перевозки руководство метро оценивает в 103 руб. Параллельно мэрия будет искать 1 млрд руб. на интеллектуальную систему видеонаблюдения в метрополитене, проектирование которой задержалось из-за новых стандартов оборудования и софта. Сейчас метро старается экономить средства и сокращать кадровый дефицит, который может вырасти с введением двух новых станций в конце 2027 года, обсуждая предстоящее финансирование с властями.

В условиях жесткой экономии нижегородской мэрии придется найти миллиард на систему видеонаблюдения для метро

Минтранс Нижегородской области согласился увеличить компенсации метрополитену за перевозку льготных категорий граждан, сообщил директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев на заседании комиссии городской думы по экономике. Тариф для льготников сейчас составляет 30 руб. за поездку (его компенсирует областной бюджет), для обычных пассажиров — 40 руб. При этом себестоимость перевозки одного пассажира сегодня оценивается в 103 руб., и администрация Нижнего Новгорода долго добивалась сокращения выпадающих доходов. Во втором полугодии областной бюджет повысит объем финансирования, чтобы полностью возместить метрополитену потери льготных перевозок, подчеркнул господин Яушев.

В 2025 году компенсации выпадающих доходов метро составили 172,9 млн руб., подсчитал директор предприятия. Основные расходы на содержание метро несет городской бюджет: в прошлом году подземке направили 1,9 млрд руб.

Расходы на эксплуатацию метро при плановой амортизации превысили 3 млрд руб. Доходная ставка от перевозок в метро при этом составила 32 руб., и субсидии городского бюджета почти покрыли себестоимость поездок: дефицит по этой статье составил 60 млн руб., которые ушли в амортизацию, подсчитал Олег Яушев.

Директор метрополитена добавил, что предприятие в 2025 году сработало не в убыток. Впрочем, по данным «СПАРК-Интерфакс», убыток метро составил 599,5 млн руб., а денежный поток ушел в минус на 112,7 млн руб. При этом выручка от продажи превысила 1 млрд руб., из которых 922 млн руб. метро получило от перевозки пассажиров при плане 888 млн руб. за счет роста тарифа на оплату проезда банковскими картами и электронными кошельками с 1 января. Еще около 100 млн руб. при запланированных 77,5 млн руб. метрополитен заработал за счет продажи сувениров в кассах, рекламы, а также кино- и видеосъемок.

Пассажиропоток метро за год увеличился на 1,3% — до 34,2 млн человек.

Сейчас метро во многом экономит за счет кадрового дефицита, а также переноса сроков ремонтов и других работ. По данным предприятия, нехватка сотрудников сегодня составляет около 500 человек (в МП трудятся 1,6 тыс. человек). Текучесть кадров в 2025 году оценивалась в 13%, ее удалось сократить за счет индексации зарплат. Председатель комиссии Сергей Пляскин выяснил, что в 2024 году зарплата в метрополитене выросла почти на 40% за счет муниципального бюджета (30%) и самого предприятия (10%), а в 2025-м — еще на 23%.

В 2026 году доходы работников метро обещали проиндексировать на 5%, и многие получают сверхурочные в условиях кадрового дефицита. Чтобы сократить его, руководство метрополитена работает со школами, техникумами и вузами, обещая стипендию на время обучения с последующим обязательным трудоустройством. При этом с введением в конце 2027 года новых станций на площади Свободы и площади Сенной потребность в кадрах, по расчетам предприятия, увеличится до 300 человек.

В 2025 году за счет нехватки сотрудников метрополитен сэкономил 146 млн руб., большой объем работ предприятие делает самостоятельно или переносит на будущее.

Например, в 2026 году предстоит самостоятельная замена кабельных линий стоимостью 113 млн руб., ранее метрополитен отказался от масштабной перекладки трубопроводов системы отопления на станции «Кировская» с массовыми раскопками и заменил ее электроотоплением. При этом метро приобрело новые аккумуляторы для станции обеспечения бесперебойного питания и готовится заменить турникеты на «Московской».

Кроме того, в 2026 году предстоит модернизация пожарной сигнализации, рельс за 22 млн руб., направляющих эскалаторов на «Горьковской» за 15 млн руб., ремонт фасадов станции «Буревестник» и другие работы.

Депутат Александр Петров напомнил, что в метрополитене давно запланировано обновление системы видеонаблюдения, ее софт и оборудование должны быть отечественного производства. Проектирование системы должно завершиться на днях, затем администрация будет обращаться в правительство за субсидией. Ранее стоимость этих работ оценивалась в 1 млрд руб., а предварительный конкурс состоялся еще в конце 2024 года.

Средства на модернизацию системы видеонаблюдения также предстоит найти в областном бюджете на 2026–2027 годы, который верстали и принимали в режиме жесткой экономии.

Владимир Зубарев