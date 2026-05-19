Историки сверили национальные акценты

Российские учебники по истории могут быть изменены для улучшения отношений с соседними странами. Об этом было заявлено на заседании Российско-кыргызского экспертно-консультативного совета по истории, который организовало Российское военно-историческим общество. На мероприятии историки из РФ попросили коллег из Киргизии отказаться от использования в учебниках термина «колониализм» по отношению к Российской империи и СССР. Киргизские ученые назвали пересмотр терминологии «архисложной задачей», но согласились обсудить эту тему.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Академик Национальной академии наук Киргизской Республики Абылабек Асанканов рассказал российским коллегам о колониализме

Перед конференцией ученые из РФ изучили три учебника истории для школ Киргизской Республики (КР), а их иностранные коллеги проанализировали российскую линейку единого госучебника по истории. «В обеих странах история используется как инструмент формирования гражданской позиции»,— заявил директор Института истории и регионоведения Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына Алимбек Кушубеков. Но, по его мнению, есть и важное методологическое различие: «В российских учебниках акцент делается на историю государства, а в кыргызстанских — на историю народа».

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Быков представил критические отзывы обеих сторон. «Основная и вполне обоснованная претензия наших кыргызских партнеров заключается в том, что сюжетов о Кыргызстане и кыргызах в учебниках по истории России очень мало. Их практически нет,— рассказал господин Быков.— Трудно с этим не согласиться. К сожалению, это касается не только кыргызов, но и многих других народов, которые находились в составе Российской империи, которые вместе с нами составляли Советский Союз, одну единую большую страну». Ученый заявил, что «эта претензия должна быть учтена» — и не только в учебниках, но и во ФГОСах и типовых учебных программах.

Говоря о российских претензиях, господин Быков раскритиковал киргизский учебник восьмого класса за большое количество фактологических ошибок и «мифологизацию».

Он не стал приводить конкретных примеров, но за него это сделал академик Национальной академии наук КР Абылабек Асанканов. Судя по его комментариям, российские ученые заявили об «искусственном удревнении истории кыргызов по отношению к другим тюркским народам», с чем господин Асанканов категорически не согласился: «Этноним "кыргыз" упоминался в китайских источниках в III веке до нашей эры. Это история — что поделать, если там не оказалось имен других тюркских народов. Такое заявление ни в коем случае не несет потенциал конфликта».

«Нас не сильно интересует, что вы там удревняете. Это ваше дело, ваша история,— откровенно заявил директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов.— Нас интересует только то, что задевает…» Как оказалось, «задевают» российскую сторону главным образом две темы. Первая — отношение к СССР. «В российской школьной программе, естественно, отражено величие Советского Союза. Его интернациональная модель, подъем экономики и социального развития так называемых национальных окраин — республик, которые входили в состав Союза,— сказал Андрей Быков.— В учебнике, который написан в Кыргызстане, эти тезисы в общем-то не оспариваются. Но параллельно очень часто излагается мысль, что вроде бы все хорошо, но и много чего плохого. И это связано в том числе с ущемлением национальных каких-то интересов и так далее».

Вторая проблемная тема — использование термина «колониализм», который господин Быков назвал «данью моде». Он выразил озабоченность тем, что «молодое поколение» воспринимает этот термин «эмоционально», поскольку он «имеет негативную направленность». И предложил выход: «Если мы заменим "колониализм" или "колониальная политика" на "администрацию" и "административные мероприятия", то получается, что какие-то вещи сразу меняют свой цвет».

Господин Быков подчеркнул, что российская сторона ни в коем случае не пытается указать, «как нужно правильно писать учебники Кыргызстану». Он предложил «убрать какие-то конфронтационные высказывания» из учебников истории обеих стран, чтобы они «способствовали добрососедскому поступательному развитию». И заверил: «Это не в ущерб суверенитету и национальным интересам обеих стран, а, напротив, в поддержку им, в поддержку наших общих интересов в рамках ЕАЭС и ОДКБ».

«Андрей Юрьевич, я скажу честно. Вы ставите перед нами архисложную задачу отказаться от слова "колония",— ответил Абылабек Асанканов.— Это очень затруднительно».

Он напомнил «три основных признака» колонии — в изложении господина Асанканова, это отсутствие самостоятельности, использование ее природных богатств и трудовых ресурсов, а также политика переселения в интересах колонизатора. «Все это присутствовало»,— подвел итог господин Асанканов. И примирительно сослался на писателя Чингиза Айтматова, который «отмечал прогрессивные стороны» взаимодействия киргизов с Российской империей: «Она дала просвещение, она дала развитие», а в итоге дала и государственность.

Впрочем, ученый согласился, что все эти вопросы «нужно обсуждать» — и обсуждение тут же началось. Российские историки активно пытались убедить киргизских коллег, что «колониализм на русском языке и на английском несут совершенно разное содержание». «Невозможно и неправильно Британскую колониальную империю с ее механизмами существования сравнивать с элементами, скажем так, колониализма, характерными для Российской империи. Это совершенно разные вещи»,— заявил сотрудник АП РФ, ответственный секретарь единой линейки госучебника истории Владислав Кононов. «Когда вы с лупой смотрите на социальные отношения, как там было устроено и как тут — это большая разница»,— пояснил Аликбер Аликберов. Директор Института востоковедения РАН даже предложил спросить «буржуйский ChatGPT, американский агент» о том, какие страны являются колониальными, и заверил, что там не будет России. «Не потому что мы такие хорошие. Если бы у нас был выход не к Северному Ледовитому океану, а к теплым морям, я уверен, что мы, может быть, тоже создали свои колонии, и было бы неплохо,— снова откровенно сказал он.— Если вы считаете, что мы создали колониальную империю и вы были колониями, то мы будем ставить вопрос о Тюркском каганате — что вы нас колонизировали. Ну мы так далеко зайдем…»

В итоге стороны договорились продолжить диалог и выделить «ключевые моменты нашей совместной истории», чтобы «сблизить» по ним точки зрения. Если эта работа будет успешной, то российские учебники будут изменены, заявил Владислав Кононов: «Мы будем продолжать их совершенствовать, в том числе в формате таких экспертно-консультативных советов с нашими дорогими соседями, находя компромиссные формулировки и убирая те вещи, которые нас настраивают друг против друга».

Александр Черных